90 Tagessätze für »Heil Hitler«

Am Freitag war der dritte und letzte Verhandlungstag in einem seit Juni laufenden Prozess gegen zwei Bundespolizisten vor dem Amtsgericht Rosenheim. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Einer der Beamten ist dabei nun zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 70 Euro verurteilt, der andere von der Richterin freigesprochen worden, wenngleich, wie sie betonte, sie nicht von seiner Unschuld überzeugt ist.

Verhandelt wurde über den Abend des 30. August 2018 in einem Wirtshaus der Rosenheimer Innenstadt. Der Rosenheimer Bundespolizist Thomas W. war privat unterwegs, unter anderem mit seinem Rostocker Kollegen Thomas S. Die beiden Polizisten sollen an dem Abend mehrmals rassistische und faschistische Parolen von sich gegeben haben. »Scheiß Bimbos«, »Scheiß Neger«, »Heil Hitler« sei nach Zeugenaussagen von den Angeklagten zu hören gewesen. Einer der beiden soll außerdem am Stammtisch des Außengeländ...