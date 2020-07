»Für uns wäre der Name Hererostraße erste Wahl«

Sie engagieren sich in Ihrer Heimatstadt Ettlingen in Baden-Württemberg für eine Umbenennung der dortigen Mohrenstraße. Ist das in Zeiten der Coronapandemie und der sich abzeichnenden sozialen Konflikte nicht eher ein Luxusproblem?

Monika Engelhardt-Behringer: Es gibt in Deutschland immer noch Rassismus. Und das in einem Land, das Millionen Menschen rassistisch verfolgt und ermordet hat. Rassismus schränkt den Alltag und die Lebenschancen derer, die er trifft, drastisch ein. Ich finde es beschämend, nicht gegen Rassismus vorzugehen und Diskriminierung in Kauf zu nehmen. Von Luxusproblemen ist das weit entfernt!

Warum sollte die Straße umbenannt werden?

Dieter Behringer: Die Straße erhielt den Namen im Jahr 1894. Früher hieß sie Papiergässle. Die Umbenennung in Mohrenstraße fiel in die Zeit, als das Deutsche Reich in Afrika im Besitz einiger Kolonien war. In weiten Teilen der Bevölkerung des Kaiserreichs herrschte damals die Auffassung, Deutschland brauche...