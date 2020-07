Ratgeber des Tages: Bundeswehr

Die fest verschlossene Eingangstür der Synagoge in Halle an der Saale hat während der Feier anlässlich des Jom-Kippur-Festes am 9. Oktober 2019 ein Blutbad verhindert. Der rassistische Attentäter versuchte damals, gewaltsam in das jüdische Gotteshaus einzudringen und Dutzende Menschen zu töten. Er scheiterte, auch weil er offenbar nicht über die notwendigen Waffen und Kenntnisse verfügte.

Mögliche Nachahmer können sich nun auf der Internetseite der Bundeswehr erklären lassen, wie man es richtig macht. Am Mittwoch empfahl das Heer zielgruppengerec...