Gegen Ausgangssperren

In Belgrad hat es in der Nacht zu Mittwoch schwere Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Auslöser war die Ankündigung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, am Wochenende erneut eine strikte Ausgangssperre in der Hauptstadt zu verhängen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Daraufhin versammelten sich mehrere hundert Menschen vor dem Parlament in der Belgrader Innenstadt, teilweise versuchten sie in das Gebäude zu gelangen.

Als die Polizei versuchte, die Menge mit Tränengas auseinanderzutreiben, eskalierte die Lage. Stundenlang lieferten sich die Menschen in den umliegenden Straßen und Plätzen Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften. Mindestens 23 Protestierende seien festgenommen worden, erklärte der Polizeidirektor – ein Polizeiwagen ging in Flammen auf.

Das Zentrum für Menschenrechte in Belgrad berichtete, die Polizei habe Demonstranten misshandelt und kritisierte den Einsatz von Tränengas. Auch Fernsehaufn...