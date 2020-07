Zum Inhalt dieser Ausgabe | Neonazis mit Geschäftsadresse Faschistische Splitterpartei eröffnet erstes Büro in Nordrhein-Westfalen Lenny Reimann Nachdem die faschistische Splitterpartei »Der III. Weg« zu Beginn dieser Woche im nordrhein-westfälischen Siegen ein neues Parteibüro eröffnet hat, formiert sich der Widerstand dagegen. »Die Eröffnung eines sogenannten Bürger- und Parteibüros Siegen der rechtsextremistischen Kleinstpartei Der III. Weg erfüllt uns mit Sorge und Betroffenheit. Wir werden mit aller Kraft und größter Entschlossenheit darauf hinwirken, dass das Denken dieser Partei, das auf einer menschenverachtenden neonazistischen Ideologie fußt und das sie – wie der Verfassungsschutz feststellt – mit höchster Gewaltbereitschaft durchzusetzen versucht, in unserer toleranten und weltoffenen Stadt Siegen und im Kreis Siegen-Wittgenstein niemals willkommen und zu Hause sein wird«, erklärten der Bürgermeister der Stadt, Steffen Mues (CDU), und der Landrat des Kreises Siege...

Artikel-Länge: 2624 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen