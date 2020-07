Wieland, Wenzel, Pucher

In dieser Woche hätte es eine große Gala im Friedrichstadtpalast geben können, und Jubilar Peter Wieland hätte noch mal seinen Schlager gesungen: »Heut’ ist ein Feiertag für mich«. Aber nicht nur die Pandemie hat es unmöglich gemacht. Der Jubilar Ralf Sauer, der am Montag 90 Jahre alt geworden wäre, ist noch in den Vorbereitungen des Festes Anfang März gestorben. Weil es Mitte der 50er Jahre schon den Sänger Wolfgang Sauer gab, nahm er sich ein Pseudonym. Der Bariton sang zunächst Oper, später Operette und vor allem Musical. Er trat im Fernsehen auf, hatte eine eigene Radioshow und wirkte als Pädagoge. Seine Schülerin Dagmar Frederic wurde nicht nur seine Duettpartnerin, sondern bis 1983 auch Ehefrau.

