Exportwalze wird geölt

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Exporte deutscher Unternehmen künftig stärker staatlich unterstützen. Das geht aus einem Fünfpunkteplan seines Ministeriums hervor, der dpa am Dienstag vorlag. Vor allem bei den sogenannten Hermes-Bürgschaften sind Erleichterungen geplant. Dabei handelt es sich um Garantien des Bundes, durch die sich deutsche Exporteure gegen politische und wirtschaftliche Risiken absichern können. Unter bestimmten Bedingungen übernimmt der Staat einen Großteil der Verluste, wenn Abnehmer in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Im vergangenen Jahr garantierte die BRD so Exportgeschäfte in einem Volumen von rund 21 Milliarden Euro.

Vorgesehen ist nun, diese Exportgarantien zu erweitern. So sollen sie künftig auch für Geschäfte möglich sein, die bislang als zu risikobehaftet galten. Abgesichert werden sollen demnach unter bestimmten Bedingungen auch Ausfuhren, bei denen ausländische Kunden einen Kredit nicht in Raten, sond...