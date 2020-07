Millionenschwere Vorwürfe

Am Montag hat das Oberste Gericht Spaniens grünes Licht für die Auslieferung des ehemaligen Chefs des staatlichen mexikanischen Ölkonzerns Pemex, Emilio Lozoya, an Mexiko gegeben. Lozoya wird in seiner Heimat Korruption vorgeworfen, es geht um Geldwäsche, Bestechung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Ebenfalls am Montag gab die mexikanische Staatsanwaltschaft einen weiteren Vorwurf der Anklage bekannt. Wie das Nachrichtenportal Infobae berichtete, wird Lozoya bezichtigt, Schmiergelder in Höhe von 1,9 Millionen US-Dollar erhalten zu haben, die er zum Kauf eines Privathauses genutzt haben soll.

Seit er im Februar im südspanischen Málaga festgenommen worden war, saß Lozoya mit der Begründung, es bestehe Fluchtgefahr, in Madrid in Untersuchungshaft. Die Mutter des ehemaligen Ölmanagers war bereits im vergangenen Jahr in Deutschland festgenommen und an Mexiko ausgeliefert worden. Gegen seine Frau sowie seine Schwester laufen ebenfalls Ermittl...