Enorme Mobilisierungskraft

»Totgeglaubte sterben nicht!« So beginnt der Verdi-Sekretär Kalle Kunkel seinen Beitrag zur gewerkschaftlichen Arbeitszeit- und Leistungspolitik in dem von Ingo Stützle, dem Redakteur der Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft Prokla, herausgegebenen Sammelband »Work-Work-Balance«. Nach fast 30 Jahren Abstinenz seien Fragen von Arbeitszeit und Leistung nun wieder auf der Gewerkschaftsagenda, so der Autor. Doch die Bewegung entwickle sich anders als beim Kampf um die 35-Stunden-Woche in den 1980er Jahren in Westdeutschland. Während die Auseinandersetzungen damals »nach zum Teil heftigen internen Diskussionen« in den Gewerkschaften »kampagnenförmig in Gang gesetzt wurden, ist der neue Aufschwung von einer fast schon experimentellen Vielseitigkeit geprägt«, schreibt Kunkel. Ein gemeinsames Element der verschiedenen Kämpfe ist allerdings, dass es den Beschäftigten nicht nur um die Länge der Arbeitszeiten, sondern auch und vor allem um die Begrenzung der...