Zum Inhalt dieser Ausgabe | Who cares?! Rafik Will Eine kühle Brise ist mitunter ganz angenehm, zumal im Sommer. Wenn das Wetter aber nicht mitspielt, die Temperatur auch nachts kaum sinkt und wenn keine klimatisierten Räume aufgesucht werden können, muss es mal wieder das Radio richten. Wie gerufen kommt da die Musik-, Medien- und Theoriesendung »17 Grad« (Di., 19 Uhr, Radio Corax), die sich auch als Podcast hören lässt. In der letzten Ausgabe mit der Nummer 220 ging es um »Racial Profiling« und Polizeigewalt. Dieses Thema dürfte morgen gestreift werden in Diviam Hoffmanns Musiksendung »Ein Topf aus Gold« (Di., 18 Uhr, Byte FM) mit dem Schwerpunkt »Rassismus und Deutschland«. Von Swoosh Lieu und Katharina Speckmann ist das Hörspiel »Who cares?! Eine vielstimmige Personalversammlung der Sorgetragenden« (NDR/DLF Kultur 2018; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). Ob in der Pflegebranche, bei der Kindererziehung oder der Hausarbeit leisten immer noch Frauen den Großteil der un(ter)bezahlten »systemrelevanten« Arbeit. U...

