B wie Bertha

Im US-Amerikanischen ist eine B-Klassifizierung negativ gemeint – B-Movies zum Beispiel. »Plan B«, so erklärte mir einmal ein DDRler, der in Moskau studierte, sei der Titel eines Buches eines sowjetischen Autors. Im übrigen würde »Plan B« seit den 30ern in der UdSSR nichts weiter bedeuten als die Kennzeichnung einer von zwei Forschungs- bzw. Entwicklungsbrigaden, die auf ein »Projekt« angesetzt wurden und in einem »sozialistischen Wettbewerb« standen.

Dies im Hinterkopf nannte sich eine DDR-Punkband »Feeling B«. Ich lernte sie 1988 in Warschau kennen, wo sie sich im Nationalstadion an der Performance »Polishing Polish Parts« von zwei Fluxuskünstlern aus dem Westen beteiligte. Sie befand sich damals mit ihrem Bus auf einer Tournee durch Polen, wo sie manchmal für eine Erbsensuppe spielte. Ihr Auftritt in Warschau brachte noch weniger ein, denn das Fluxus-Festival hatte der kommunistische Studentenverband organisiert und der lehnte jede ungeplante Honorarfo...