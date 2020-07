Pressefreiheit eingeschränkt

In zwei Wochen beginnt in Magdeburg der Prozess gegen den neonazistischen Attentäter von Halle, Stephan Balliet. Trotz des öffentlichen Verfahrens und internationalen Interesses werden ihn nicht alle Medien selbst verfolgen dürfen. Dafür sorgt das nun veröffentlichte Sicherheitskonzept des Oberlandesgerichts (OLG) Naumburg. Demnach dürfen zwar alle Journalisten an dem zeitlich auf 48 Stunden begrenzten Akkreditierungsverfahren teilnehmen. Am Ende aber soll das Los entscheiden, wer zugelassen wird. Auf die Idee, die Verhandlungen für Pressevertreter online zu übertragen, kam niemand. Digitales Know-how, das dieser Tage Lehrern und Schülern abverlangt wird, spielt für die Pressefreiheit keine Rolle.

In dem Konzept verfügt das OLG Vorgaben für die Bewachung des Angeklagten. Außerdem legt es strenge Maßstäbe für die Kontrolle und Koordinierung von Zuschauern und Journalisten fest, die dem Schutz vor »Störern« und Corona dienen sollen. So verbietet das Gericht...