Pandemie der Milliardäre

Die Beiträge des neuen Heftes der Zweimonatszeitschrift Marxistische Blätter seien »Momentaufnahmen« der Pandemiesituation, schreibt Redakteur Lothar Geisler im Editorial. Unter dem Titel: »Zur Lage der arbeitenden Klasse in der (Corona-)Krise« äußern sich fast 40 Wissenschaftler, Journalisten, Gewerkschafter und Politiker aus zahlreichen Ländern zu ökonomischen, juristischen, wissenschaftlichen und historischen Fragen – Stand Mitte Mai 2020. Enstanden ist so ein 200-Seiten-Buch im Heft-Format, Vergleichbares existiert gegenwärtig nicht. Hier können nur einzelne Aspekte des grob in drei Teile gegliederten Inhalts herausgegriffen werden.

Erstens: Internationalität. Autorinnen und Autoren aus Österreich, den USA, Indien, Brasilien und Argentinien berichten über die Lage in ihren Ländern, hinzu kommen Beiträge über Südostasien (Stefan Kühner) und Russland (Christian Müller). Im Zentrum vieler Texte steht aber China – sowohl die dort ergriffenen Maßnahmen (Fr...