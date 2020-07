Erfüllungsgehilfe eingesetzt

Welche sind die Qualitäten des neuen französischen Premiers Jean Castex, fragten sich am vergangenen Wochenende fast verzweifelt die Leitartikler der Tagespresse. Der Mann, den sich Staatschef Emmanuel Macron am Donnerstag ins Hôtel Matignon setzte, wo Regierungschefs residieren, sei wahrscheinlich »der beste Ökonom von Prades« spottete die Pariser Zeitung Libération. In dem 6.000-Einwohner-Ort am Rande der Pyrenäen war der Neue, der den im Land durchaus geachteten Konservativen Édouard Philippe ersetzen und demnächst sein Kabinett vorstellen soll, bisher Bürgermeister.Castex ist, wie er selbst von sich behauptet, »ein echter Rechter«. Genauer gesagt, ein treuer Knecht aus dem Gefolge des früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy. Als graue Eminenz hinter Macron strickt der Politikrentner offenbar längst nicht mehr nur an dessen streng neoliberalem »Reformprogramm«, sondern schickt ihm inzwischen auch seine Leute in die Regierung.

Castex’ vorläufig letzter Auf...