An die Gewehre

Um trübes Wasser zu klären, müsse »Braunes systematisch und engmaschig ausgefiltert, nicht nur durch Masse verdünnt werden«, unkte Tobias Pflüger bei Twitter. Mit diesem Vergleich wandte sich der verteidigungspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag am Sonnabend gegen den Vorschlag der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD), rechte Tendenzen in der Bundeswehr mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht zu kontern. Er war nicht der einzige; Högls Vorstoß löste fast durchweg Hohn, Skepsis und Ablehnung aus, auch in der eigenen Partei.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um Rechte in der Truppe, etwa im Kommando Spezialkräfte (KSK), hatte Högl am Freitag gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 als »Riesenfehler« bezeichnet. Die Entscheidung von damals müsse »sehr kritisch« analysiert werden. Eine Berufsarmee sei anfälliger für »Rechtsextremismus«, behauptete die Wehrbeauftragte. Wenn wieder große Teile der Ges...