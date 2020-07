»Was nicht passte, wurde passend gemacht«

Seit Wochen sorgt die Affäre um Hamburgs Innensenator Andy Grote, SPD, für Aufregung. Der Vorwurf: Er habe den Beginn seiner zweiten Amtszeit in einer Gaststätte gefeiert und dabei gegen die Coronaregeln verstoßen. Was ist darüber bekannt?

Grote hat seine Vereidigung am 10. Juni mit bis zu 30 Leuten in einer Bar in der Hafencity gefeiert. Er selbst hat angegeben, dass die Zahl sich auf den gesamten Abend bezieht. Zum selben Zeitpunkt seien nicht mehr als 15 Gäste anwesend gewesen.

Der Senator stellte die Behauptung auf, es sei keine Feier gewesen. Wie kommt er darauf?

Er hat das unter anderem damit begründet, dass es keine laute Musik oder erhöhten Alkoholkonsum gegeben und er keine förmliche Einladung an die Teilnehmer geschickt habe. Es sei daher keine Feier, sondern eine lockere Verabredung gewesen. Das ist natürlich Unsinn! Es war ganz eindeutig eine Feier und die verstieß auch klar gegen die Coronaregeln.

Gegen welche genau?

Aus einer Handreichung vo...