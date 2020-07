Gabriel macht in Schwein

Die Zustände in der deutschen Fleischindustrie sind am Donnerstag Gegenstand einer Debatte im Bundestag gewesen. Schäbige Unterkünfte und miese Arbeitsbedingungen für Arbeiter aus Osteuropa – das wurde von den Abgeordneten aller Fraktionen beklagt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) versprach, in absehbarer Zeit einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die berüchtigten Werkverträge in der Branche verbieten soll. Die Branche setzt indessen auf mehr Exporte.

Die Linken-Abgeordneten Susanne Ferschl und Klaus Ernst wiesen in der Debatte darauf hin, dass katastrophale Bedingungen in der Fleischbranche schon vor sieben Jahren im Parlament behandelt wurden – ohne dass sich irgendetwas ernsthaft geändert habe. Ferschl forderte klare Gesetze und Regeln. Mindestpreise für Fleisch und Selbstverpflichtungen seien dagegen nicht nötig.

In den ersten vier Monaten hat die Fleischindustrie nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Rekorde erzielt: Im Vergleich mit dem ...