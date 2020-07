Jeder Privatsphäre beraubt

Der »Fall Julian Assange« vereint in sich die makabersten und menschenrechtswidrigsten Auswüchse politischer Macht. Neben willkürlichem Freiheitsentzug und Verstoß gegen die »Grundprinzipien der Behandlung von Gefangenen« der Vereinten Nationen, in denen es heißt: »Die Gefangenen haben ohne Diskriminierung aufgrund ihrer rechtlichen Situation Zugang zu den im Land verfügbaren Gesundheitsdiensten«, zählt dazu auch der Verlust jeglicher Privatsphäre über Jahre.

So blieb aufgrund der mutmaßlich vom US-Geheimdienst CIA beauftragten Spionageoperation gegen Assange kein Detail seines abgeschotteten Lebens in der ecuadorianischen Botschaft in London unbemerkt. Bis auf die Tatsache, dass der Wikileaks-Gründer während seines Asyls in der Botschaft seit 2015 eine Beziehung mit seiner Anwältin Stella Morris unterhielt und heute Vater eines drei- und eines einjährigen Sohnes ist. Am 24. März veröffentlichte Morris eine Stellungnahme, in der sie das enthüllte, um die ...