Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Erster Sieg 1965, als dieser Streifen erschien, warfen die USA 63.000 Tonnen Bomben über Vietnam ab. Hier geht es um deren Rolle im Zweiten Weltkrieg, ein mit reichlich Schmalz garnierter Film. Rockwell Torrey und Paul Eddington sind Teil des Kommandos, das Vergeltung für den Angriff der Japaner auf Pearl Harbour sucht. Torrey verliebt sich in die Krankenschwester Maggie und versucht sich mit seinem Sohn Jeremiah auszusöhnen. Währenddessen quält Eddington die Trauer um seine verstorbene Frau. Mit John Wayne, Kirk Douglas und Henry Fonda. USA 1965. Tele 5, 20.15 Uhr Komplizen Kriminell Untergründiges aus Frankreich: Eine Leiche wird aus der Rhone gefischt. Inspektor Cagan und seine Mita...

Artikel-Länge: 2174 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen