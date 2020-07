Bis nach ganz oben

Ein Spionageskandal mit personellen Verwicklungen bis in höchste Staatsämter zieht in Argentinien immer weitere Kreise. Am Dienstag morgen (Ortszeit) verhaftete die Polizei 22 Verdächtige wegen mutmaßlich illegaler Überwachungsaktivitäten, wie die argentinische Nachrichtenagentur Télam berichtete. Auf Anordnung des zuständigen Richters von Lomas de Zamora in der Provinz Buenos Aires, Federico Villena, wurden unter anderem Susana Martinengo, ehemalige Funktionärin der Rechtsregierung unter Mauricio Macri (2015–2019), sowie Diego Dalmau Pereyra, ehemaliger Chef der Gegenspionage des Geheimdienstes »Agencia Federal de Inteligencia« (AFI), festgenommen. Bei den weiteren 20 Verhafteten handelt es sich nach Angaben des Nachrichtenportals Infobae um ehemalige Spione.

Ausgangspunkt für die Polizeioperation war die Aufdeckung einer Whats-App-Gruppe mit dem Namen »Super Mario Bros«. In dieser hatten insgesamt 18 Spione und Informanten des AFI die Ergebnisse ihrer Ü...