Wie Hinkelsteinweitwurf

Einen guten Morgen! Wurde am vergangenen Mittwoch im schönen Spanien Sportgeschichte geschrieben? Ja. Wenn man gegen das Ja einen gefällten Baum schubst, steht es da immer noch. Der Baum kann einpacken. Keine Wurzeln mehr, und anscheinend will nicht mal wer Streichhölzer draus machen. Bis er vermodert, das dauert – abhängig vom Klima – viele Jahre.

Unser Ja mandelte sich im Estadio Alfredo Di Stéfano am Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas auf, und zwar in einem Match des 31. Spieltags der Primera División, in dem das hauptstädtische Real gegen einen Verein von den Balearen, Real Club Deportivo Mallorca, antrat (das Santiago Bernabéu ist wegen Umbauarbeiten noch gesperrt). Geleitet wurde das Spiel vom andalusischen Referee Mario Melero López, den die Gastgeber ungut in Erinnerung hatten. Anfang vergangenen Jahres hatte der sich bei der Heimpleite der Königlichen gegen San Sebastián als Boss der Videobeweisheinis unsichtbar gemacht, später aber den Fehle...