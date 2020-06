Wenig Einsicht in Brüssel

Anlässlich des 60. Jahrestags der Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Kongo am 30. Juni hat der belgische König Philippe am Dienstag sein »tiefstes Bedauern« für die »Greuel« der Kolonialzeit im afrikanischen Land ausgedrückt. Zu einer Entschuldigung konnte sich der Monarch allerdings nicht durchringen. »Während der Zeit des Freistaats Kongo wurden Gewalt- und Gräueltaten verübt, die auf unserem kollektiven Gedächtnis lasten«, heißt es in dem Brief an den kongolesischen Präsidenten Félix Tshisekedi, den der Sender VRT Nieuws am Dienstag im Wortlaut veröffentlichte.

Zwischen 1885 und 1908 hatte der damalige König Leopold II. den sogenannten Freistaat Kongo als sein Privatvermögen gnadenlos ausgebeutet. Acht bis zehn Millionen Menschen sollen in dieser Zeit ums Leben gekommen sein – knapp die Hälfte der damaligen Bevölkerung. 1908 wurde das Gebiet dann Teil des Staates Belgien: »Während der darauffolgenden kolonialen Periode wurde ebenfalls Leid veru...