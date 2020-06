Spanien schottet sich ab

Die Fluchtrouten von Nordafrika in das EU-Land Spanien ändern sich. Am Dienstag erreichten 19 Geflüchtete mit einem Holzboot die Kanareninsel Lanzarote, wie die Tageszeitung El Confidencial berichtete. Damit habe sich die Gesamtzahl der in diesem Jahr auf der Inselgruppe angekommenen Migranten auf 2.700 erhöht – das sind bereits mehr als im gesamten Vorjahr. Rund 500 Kilometer offenes Meer trennen Spanien hier von Mauretanien, Senegal oder der Westsahara. Über den vermeintlich sichereren Weg durch die Straße von Gibraltar erreichten hingegen bis zum 15. April etwa 50 Prozent weniger Geflüchtete das Land als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Auf den Kanarischen Inseln aktive NGO warnen, dass sie mit der Situation überfordert seien. So erklärte der Koordinator der »Spanischen Kommission für Flüchtlingshilfe« (CEAR), Juan Carlos Lorenzo, laut der Tageszeitung El País vom Montag, er habe Madrid bereits mehrfach um Lebensmittelsendungen gebeten, ohne Erfolg...