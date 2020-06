Grünes Hoch

Die Kommunalwahlen in Frankreich haben dem Staatschef Emmanuel Macron und seiner Partei La République en Marche (LREM) am Sonntag eine heftige Niederlage beschert. Ein fulminanter Sieg gelang dagegen den Grünen der Europe Écologie – Les Verts (EELV). Bei einer Wahlbeteiligung von durchschnittlich nur 40 Prozent triumphierten die EELV vor allem in den großen Gemeinden. Sie werden in den kommenden sechs Jahren unter anderem die Bürgermeister in Lyon, der drittgrößten Stadt des Landes, sowie in Bordeaux, Grenoble, Strasbourg und Tours stellen. In der Nordmetropole Lille entging die langjährige Bürgermeisterin und ehemalige Generalsekretärin der Sozialistischen Partei (PS), Martine Aubry, nur sehr knapp einer Niederlage gegen den Kandidaten der Grünen.

In zahlreichen Kommunen kam es aber auch zu Bündnissen zwischen Grünen, Sozialisten und manchmal Kommunisten (PCF). In Paris zum Beispiel, bleibt Anne Hidalgo von der PS weiter Bürgermeisterin. Gemeinsam mit de...