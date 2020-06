Die Wahrheit über den 34. und letzten Spieltag

Was für eine Saison! Die Bayern sind mit großem Vorsprung Meister, dahinter die irgendwie tragisch gescheiterten Dortmunder, verfolgt von den ambitionierten Leipziger Brauseboys, der Leverkusener Bayer-Werkself, den Gladbachern … Pardon, falsche Saison. Das war im Jahr zuvor. Das Schlimme ist, dass es dieses Jahr fast genauso aussieht. Nur Gladbach und Leverkusen haben die Plätze getauscht. Die gleichen fünf Mannschaften liegen vorne in der Tabelle. Zumeist haben sie ansehnlichen Fußball gezeigt. Und sie haben mehr Tore geschossen als im Vorjahr, die Bayern kamen auf 100 insgesamt, 34 davon erzielte Robert Lewandowski, der erfolgreichste Stürmer. Zum Vergleich: Fredi Bobic wurde in den Neunzigern mit gerade einmal 17 Treffern ebenfalls Torschützenkönig.

Die Liga wird attraktiver, besser, schneller – einerseits. Andererseits verfestigen sich die Unterschiede. Mit 40 Punkten ist man nicht nur vor dem Abstieg sicher, wie die Faustregel sagt, sondern fast sch...