Originell denkender Ökonom

Nach dem Marx-Jahr 2018 befinden wir uns nun im Engels-Jahr 2020. Am 28. November 1820 wurde Friedrich Engels in Barmen geboren. Es war ihm nicht in die Wiege gelegt, dass er gerade als Sohn eines reichen, international operierenden Textilfabrikanten zum Mitbegründer des wissenschaftlichen Sozialismus werden sollte. Wohl aber hatte er großes Talent, Neugier und die Fähigkeit zur systematischen Durchdringung von Problemen. Die wissenschaftliche und publizistische Gemeinschaft mit Karl Marx machte beide zu Vorkämpfern der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung.

Die Zeitschrift Marxistische Erneuerung hat Engels nach 1995 nun ein zweites Schwerpunktheft gewidmet. Im Editorial heißt es: »Engels war Intellektueller und Kommunist, Kapi...