In 20 Minuten und 13 Sekunden

Modern Nature sind eine der interessantesten Gitarrenbands der letzten Jahre. Aber wahrscheinlich sind Modern Nature auch gar keine Band im engeren Sinne, sondern eher ein Kunstprojekt mit fließenden Grenzen, sowohl was die Mitglieder, als auch was den Inhalt angeht. Gegründet wurde Modern Nature von Jack Cooper (ehemals Ultimate Paintings und Mazes). Mitstreiter sind Sunwatchers-Saxofonist Jeff Tobias und Will Young, der im Moment eine Auszeit vom Projekt nimmt, um mit seiner Hauptband Beak zu arbeiten.

Ihr erstes Album »How To Live« erschien 2019, es war eine Meditation über die »Edgelands«, das Areal, in dem die Stadt langsam ins Land übergeht, die Kultur in die Natur. Das Gebiet, in dem weder das eine noch das andere Konzept in Reinform interessiert, sondern sich ein Spannungsverhältnis zwischen beiden ergibt. Ein Spannungsverhältnis, das sich auch in den Lebensentwürfen vieler widerspiegelt. Das Minialbum »Annual« setzt diese Erkundung der Zwischenge...