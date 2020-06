Schritt über die Grenze

Die Wohnungsgesellschaft »Vonovia SE« aus Bochum erwirbt eine Beteiligung von 2,6 Prozent am niederländischen »Vesteda Residential Fund«. Das teilte das deutsche Dax-Unternehmen am Freitag auf seiner Internetseite mit. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden. »Damit macht Vonovia den ersten Schritt in den niederländischen Wohnimmobilienmarkt«, so der Konzern.

Vesteda besitzt vor allen in der »Randstad«, der dicht besiedelten Region zwischen Den Haag, Rotterdam, Amsterdam und Utrecht, ungefähr 27.000 Wohnungen mit einem Gesamtwert von acht Milliarden Euro und hat damit das größte Wohnimmobilienportfolio in den Niederlanden. Vesteda konzentriert sich auf Wohnungen im mittleren Preissegment.

»Der Mietmarkt für diese spezifische Zielgruppe ist in den Niederlanden immer noch viel zu klein«, sagte ein Vertreter von Vesteda im April laut dem Internetportal »Property NL«. Zuletzt gab das Unternehmen im April den Neubau von 72 Wohnungen in Gouda un...