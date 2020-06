In der turbulenten Zeit nach dem Polizistenmord an dem Afroamerikaner George Floyd, der in aller Öffentlichkeit einen brutalen Erstickungstod starb, haben wir das Entstehen einer bemerkenswerten und gefestigten Bewegung gegen Rassismus und gegen den Staatsterror der Polizei erlebt. Als ich mir diese Entwicklung voller Verwunderung genauer anschaute, wurde mir klar, dass die neue Bewegung vor allem von Frauen erschaffen wurde. Sie, diese multiethnische und, nicht zu vergessen, geschlechter- und altersübergreifende Massenbewegung, wird von Menschen angeführt, die zur untersten Stufe der »Rassen-« und Klassenpyramide der US-Gesellschaft gezählt werden: von schwarzen Frauen, von zudem meist sehr jungen schwarzen Frauen.

Sie haben den Moment genutzt und Menschen aus fast allen Teilen der Ges...