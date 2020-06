Wo Füchse heilig sind

Tradition und Moderne prallen in Japan aufeinander wie in kaum einem anderen Land: Zen-Ästhetik und Popkultur, exzellente Kochkunst und schnellebiger Konsumismus, komplizierte Rituale und Topinfrastruktur. Die tief im Alltagsleben verwurzelte Kultur und der dominante technologische Fortschritt vertragen sich dem Augenschein nach gut miteinander und machen den Inselstaat zu einem faszinierenden Reiseziel. Als solches erlebte Japan in den vergangenen Jahren einen wahren Ansturm an internationalen Besuchern. Die zog es vor allem nach Tokio und Kyoto, wo an den Hotspots bis zur Coronapandemie Massen an Touristen aufeinandertrafen. Dabei existiert abseits der Kultstädte ein stilleres, über weite Strecken naturbelassenes und ländliches Japan, in das es sich ebenso einzutauchen lohnt. Meine Suche nach alternativen Reisezielen führte mich nach Kyushu, auf die südlichste Hauptinsel des japanischen Archipels, die selbst bei erfahrenen Asienreisenden noch als weißer...