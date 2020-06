Architektur der Unendlichkeit

Der Schweizer Dokumentarfilmer Christoph Schaub begibt sich auf eine Reise in die Welt der sakralen Räume und fragt: Was macht das Sakrale an einem Raum aus? Wahnsinnig gute Frage. Dabei geht der Film weit über kirchliche Bauten hinaus. CH 2018.

3sat, Sa., 22.05 Uhr

Broadway Therapy

Der Regisseur Arnold hat Sex mit der Prostituierten Izzy und gibt ihr viel Geld, damit sie Schauspielerin werden kann. Wenig später taucht Izzy überraschend bei einem Vorsprechtermin für Arnolds neues Broadway-Stück auf, in dem seine Gattin Delta die Hauptrolle spielt. Izzy überzeugt mit ihrer Darbietung Delta und den Autor, während Arnold ganz schön blass wird. Gelungenes Update der klassischen Screwball Comedies. USA/D 2014. Regie: Peter Bogdanovich.

