Möchtegernnazijäger des Tages: AfD-Bundesvorstand

Um dem Verfassungsschutz zu beweisen, dass es der Parteispitze wirklich, wirklich ernst ist, den braunen Dreck rauszukehren, begab sich der AfD-Bundesvorstand am Freitag furchtlos in die Vorhölle des Oberfaschisten. Nach Suhl in Südthüringen. Da, wo es das Hitlerschnitzel für 8,88 Euro gibt und Neonazis seit geraumer Zeit versuchen, die territoriale Hegemonie mit Faschorockfestivals zu erlangen. Allein, der Fürst der Finsternis hatte sich schon am Donnerstag über alle Berge davongemacht, tauchte in Bayern wieder auf. Mit Blaulicht ließ sich Björn Höcke in dicker BMW-Limousine durch M...