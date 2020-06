Massaker in Oaxaca

Die Parallelen zum Fall »Ayotzinapa« sind frappierend. Im Jahr 2014 waren unter noch immer nicht vollständig geklärten Umständen 43 Lehramtsstudenten im mexikanischen Bundesstaat Guerrero entführt und ermordet worden. Anschließend wurden ihre Leichen verbrannt. Das am Montag an die Öffentlichkeit gelangte Massaker an insgesamt 17 Indigenen der Ikoots ereignete sich nun weiter südlich, im Bundesstaat Oaxaca. Nach Angaben lokaler Behörden waren die Bewohner des Ortes Huazantlán del Rio der Gemeinde San Mateo del Mar Sonntag nacht von Unbekannten entführt, gefoltert und bei lebendigem Leib verbrannt worden. Zudem gab es eine Reihe von Verletzten.

Die Versionen über die Ereignisse vor und nach dem Massaker gehen auseinander. Während der Bürgermeister der Gemeinde, Bernardino Ponce, laut der mexikanischen Tageszeitung Informador eine »Gruppe des organisierten Verbrechens« für die Tat verantwortlich machte, sehen die Mitglieder des »Zusammenschlusses von Stelle...