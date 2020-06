Ankaras Mehrfrontenkrieg

Vor rund zwei Wochen leitete die türkische Armee unter dem Namen »Tigerklaue« eine neue Luft- und Bodenoperation im Nordirak ein. Sie richtet sich offiziell gegen die Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, und ist als Fortsetzung der in den letzten Jahren begonnenen Besatzungsoperationen im südkurdischen Bergland zu werten.

In Teilen Nordsyriens hat die türkische Armee seit 2016 ein Besatzungsregime errichtet. Mit Hilfe dschihadistischer Kampfgruppen führt sie dort einen Krieg niederer Intensität gegen die kurdische Autonomieverwaltung sowie in der Provinz Idlib gegen syrische Regierungstruppen. Die türkischen Militäreinsätze in Syrien und dem Irak sind vornehmlich durch die Kurdenphobie der regierenden islamistisch-faschistischen AKP-MHP-Allianz motiviert. Sie sollen zudem von innenpolitischen Problemen wie der schweren Wirtschaftskrise und schlechten Umfragewerten für die Regierung ablenken.

Dagegen geht es bei einem Ende 2019 mit der libyschen »E...