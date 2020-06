Präsidentschaft am Wendepunkt

Hier geht es nicht um Trump oder einen anderen Despoten, sondern um die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Juli: Die Erwartungen an Deutschland sind in Brüssel so groß, dass man sich in Berlin angeblich bereits Sorgen macht, ob man sie überhaupt erfüllen kann. Und letztlich sind ernsthafte Neuausrichtungen der deutsch-europäischen Außenpolitik eh erst nach den Wahlen in den USA zu erwarten. Falls China Lust hat, solange zu warten. F/D 2020.

Arte, 19.30 Uhr Uhr

Stax Records

Wo der Soul zu Hause ist

USA: Mit der Gründung der Firma Stax Records brachte das Geschwisterpaar Jim Stewart und Estelle Axton während der Zeit der rassistisch motivierten, zwangsweisen Trennung ...