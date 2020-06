»Die repressive Drogenpolitik ist gescheitert«

Am heutigen Freitag findet in 91 Ländern der Aktionstag »Support Don’t Punish« (etwa: Unterstützt statt zu bestrafen, jW) statt. Dabei geht es um die Forderung nach einer Drogenpolitik, die Gesundheit und Menschenrechten Vorrang vor Verfolgung einräumt. Sie betreuen Menschen in schwierigen Lebenslagen. Wie ist es derzeit um die Situation von Drogengebraucherinnen und -gebrauchern bestellt?

Die aktuelle Pandemie hat die schlechten Verhältnisse für Drogenkonsumenten weiter verschlimmert. Diese leiden oftmals gleich unter mehreren Problemen. Sie sind überdurchschnittlich stark auf eine ordentliche Gesundheitsversorgung angewiesen, nicht selten wohnungslos, leiden unter Armut und sind zugleich dem Druck durch städtische und private Ordnungsdienste sowie die Polizei ausgesetzt.

Wie kann unter diesen Bedingungen Hilfe organisiert werden?

Das ist aktuell besonders schwierig. Wir versuchen nach Kräften zu helfen, wo wir können, stehen aber aufgrund der Pandemie v...