Crash hinausgezögert

Ob Rettungspakete der Bundesregierung oder Staatsanleihenkäufe der EZB: Geld ist in der Coronakrise das bestimmende Thema. In dieser zehnteiligen jW-Serie werden mit Hilfe marxistischer Erkenntnisse bürgerliche Mythen entlarvt – vom Tauschwert einer Kaurimuschel bis hin zum Handel mit Kryptowährungen. (jW)

Finanzkrisen sind Spekulationskrisen. Ein Objekt oder eine Gruppe von Objekten, die ihrerseits Finanztitel sein können, aber nicht müssen, heizen aus wichtigem oder nichtigem Anlass eine Spekulationswelle an. Die bricht zusammen. Alle Beteiligten werden im Aufschwung reicher, in der Krise werden sie nun ärmer. Der plötzliche Geldmangel wirkt sich auch auf die aus, die an der Spekulation gar nicht teilgenommen haben. Die Finanzkrise, die 2007 begann und deren Folgen heute noch nicht überwunden sind, war eine solche Spekulationskrise. Sie war ihrem Umfang nach wohl größer als alles, was die Welt bisher gesehen hatte. Es ging ihr ein Spekulationsboom vorau...