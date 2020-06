Nebelkerze zündet nicht

Es steht nicht gut um die AfD. In aktuellen Wahlumfragen muss die Rechtsaußenpartei aktuell deutlich Federn lassen und stürzte von 12,6 Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl 2017 auf aktuell 9 bis 10 Prozent ab. Kaum verwunderlich also, dass die völkischen Nationalisten versuchen, sich neue Wählerschichten zu erschließen. Diese vermutet die AfD offensichtlich auch im Milieu der Gegner staatlicher Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie, an die sie sich seit geraumer Zeit – und keineswegs ohne Erfolg – anzubiedern versucht.

Am Donnerstag scheiterte die Thüringer AfD-Landtagsfraktion mit ihrem Versuch, per Eilantrag die Anticoronamaßnahmen des Freistaats vor dem Thüringer Verfassungsgerichtshof in Weimar kippen zu lassen. Die Richter erklärten jedoch am Donnerstag, tags zuvor beschlossen zu haben, dass die »Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Grundverordnung bis zur Entscheidung in einem späteren Hauptsacheverfahren nicht vorläufig außer Vollzug ...