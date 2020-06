Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Ihre Meinung Rassismus – was hat das mit mir zu tun? »Ihre Meinung« ist das Zuschauerformat mit Bettina Böttinger im WDR. 90 Minuten lang haben hier Zuschauende das Wort und diskutieren mit Politikern und Experten. WDR, 20.15 Uhr Nah dran – Das Magazin für Lebensfragen Wie wir handeln, was wir fühlen – das hat mit unserer Herkunft zu tun. Sei es das Erbgut, die Erziehung, die Kultur, Heimat oder Sprache. Manche Menschen wollen das abschütteln: unliebsame Erinnerungen, verhasste Rituale oder negative Erfahrungen. Doch funktioniert das? Andere wiederum wissen wenig über ihre Herkunft, weil sie Waisen sind, Vater oder Mutter nicht kennen. Die Sendung stellt Suchen...

Artikel-Länge: 2097 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen