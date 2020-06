Grätsche aus Den Haag

Hashim Thaci ist verdächtig: Was bereits seit Jahren bekannt ist, wurde nun durch die Staatsanwaltschaft des in Den Haag angesiedelten Spezialgerichts für den Kosovo-Krieg bestätigt. Zehn Punkte umfasse der Anklageentwurf gegen den kosovarischen Präsidenten. So werde ihm unter anderem vorgeworfen, an schweren Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein; darunter seien bis zu 100 Morde, wie es in einer Stellungnahme vom Mittwoch heißt. Nun werde ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob der Prozess gegen ihn und weitere hochrangige Politiker aus Pristina eröffnet werde. Unter den Beschuldigten ist auch Kadri Veseli, der wie Thaci zum inneren Kreis der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) gehörte und den Geheimdienst der Separatisten leitete. Heute ist Veseli Chef der Demokratischen Partei (PDK), der auch der Präsident angehört.

Gegenüber junge Welt bezeichnete Sevim Dagdelen, Außenexpertin und Obfrau der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, die Ankla...