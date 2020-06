Eigenlob an der Elbe

Zu guter Laune hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) momentan keinen Grund. Kaum gestartet, hat der neue Senat von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bereits seinen ersten Skandal an der Backe. Seit Tagen berichten Lokalblätter darüber, dass Innensenator Andy Grote, ebenfalls ein Sozialdemokrat, vor zwei Wochen seine Bestätigung im Amt mit 30 Personen in einer Gaststätte gefeiert hat – ausgerechnet der Verantwortliche für die Polizei, die die Einhaltung der Coronaregeln zu überwachen hat. CDU, Die Linke, FDP und AfD fordern unisono seinen Rücktritt.

Solche unangenehmen Vorgänge hatten erwartungsgemäß keinen Platz in der Regierungserklärung, die Tschentscher am Mittwoch in der Bürgerschaft abgab. Die tagte coronabedingt wieder im Großen Festsaal des Rathauses. Wie es dem Zweck derartiger Reden entspricht, zeichnete der Bürgermeister ein rosarotes Bild der Stadt, lobte die »rot-grüne« Politik der zurückliegenden Legislatur in den höchsten Tö...