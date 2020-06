Lockerungschampions des Tages: Coronaexperten

Es scheint, als würde der Bürger das zeitweise geschwächte Vertrauen in Corona allmählich wiederfinden. Dank der lokalen Ausbreitungen in Tönnies Fleischbetrieben in Gütersloh und in einem Wohnkomplex in Göttingen gewinnt die erlahmte Neuansteckungsdynamik endlich wieder an Fahrt. Bei mir im Schanzenviertel beispielsweise tut der mündige Besuchertourist an Wochenenden mittlerweile ja so, als hätte es die Pandemie nie gegeben. Corona? Mundschutz? Abstand? Kenne ich den auch? Nie gehört!

Zum Teil ist der Vertrauensverlust bezüglich der Pandemie dem erbitterten Streit zwischen Hyg...