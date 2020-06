Der Mann fürs Grobe

Am Sonntag ist in Belfast der irische Republikaner Bobby Storey an den Folgen einer Lungentransplantation verstorben. Die Sinn-Féin-Präsidentin Mary Lou McDonald erklärte: »Bobby war felsenfest von einem vereinigten Irland überzeugt, in dem alle in sozialer Gerechtigkeit leben können.«

Storey war der nordirische Vorsitzende von Sinn Féin. Er gehörte zu den mächtigsten Republikanern Irlands. Kondolenzschreiben kamen von unterschiedlichen sozialistischen und republikanischen Gruppen. Bei seinen politischen Gegnern, sowohl innerhalb des Republikanismus als auch außerhalb, war er gefürchtet. Denn Storey war der Mann für das Grobe an der Seite des ehemaligen Sinn-Féin-Präsidenten und IRA-Oberkommandanten Gerard »Gerry« Adams.

Anfang Mai 2014 wurde Adams in Zusammenhang mit dem Tod der zehnfachen Mutter Jean McConville im Jahr 1972 verhaftet. Eine Kundgebung zu seiner Freilassung wurde organisiert und der Hauptredner war Storey. Dort drohte er unverhohlen Poliz...