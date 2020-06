Täter ohne Tatvorwurf

Dabeisein ist alles. Das olympische Motto gilt allerdings nicht für die fünf Angeklagten im sogenannten Elbchaussee-Prozess vor dem Hamburger Landgericht. Für das bloße Mitlaufen in einem Aufzug, aus dem heraus am ersten Tag des G-20-Gipfels in Hamburg im Juli 2017 Straftaten verübt wurden, drohen ihnen Gefängnisstrafen (siehe jW vom 18.6.2020). In dem Verfahren, das nach eineinhalb Jahren dem Ende entgegengeht, hat Staatsanwalt Tim Paschkowski am Montag nachmittag die fünf als »Mittäter« eingestuft, obwohl ihnen mit Ausnahme eines Angeklagten keine konkreten Taten vorgeworfen werden, und vergleichsweise hohe Haftstrafen gefordert. Die Verteidigung, deren Plädoyers am Dienstag begannen, wies die Darstellung und Forderung der Staatsanwaltschaft klar zurück.

Im »Elbchaussee-Verfahren« geht es seit Dezember 2018 um Ausschreitungen in Altona am Morgen des 7. Juli 2017. Etwa 200 schwarz Vermummte zogen damals ungehindert über die Elbchaussee und durch die Eink...