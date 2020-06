Mit dem Holzhammer trifft man selten

Dynamo Dresden wird in die 3. Liga absteigen. Trotz großen Kampfes und Last-Minute-Tors bei Sandhausen reicht es nicht mehr zum Relegationsplatz. Denn der Karlsruher SC glich gegen Zweitligameister Bielefeld einen 0:3-Rückstand aus. Damit haben die Baden zwar nur drei Punkte Vorsprung, aber das um 14 Zähler bessere Torverhältnis – für die Sachsen uneinholbar, realistisch gesehen.

Da Dynamo wegen Coronafällen erst verspätet wieder spielen konnte und in 19 Tagen sieben Partien zu absolvieren hatte, prüft der Dresdner Vorstand derzeit noch, ob man wegen Wettbewerbsverzerrung zivilrechtlich gegen den DFB vorgehen kann. Doch das geht normalerweise in die Hose. Einige Wellen schlug ein emotionales Interview, das der gebürtige Sachse Chris Löwe, mit dem BVB 2012 deutscher Meister und zwischenzeitlich in England für Huddersfield am Ball, nach der Niederlage gegen Holstein Kiel bei Sky gab. Ostdeutsche Vereine würden oft benachteiligt.

Mit Dresden kehrt ein ostdeu...