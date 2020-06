Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Besser geht immer Astrid Frohloff sucht smarte Bauern und faires Essen Regionale Produkte gelten als gute Lebensmittel. Astrid Frohloff trifft kreative Selbstversorger, besucht den weltweit größten Gemüsedachgarten in Paris und zeigt, wie moderne High-Tech-Farmer in Berlin das Essen revolutionieren. D 2020. RBB, 21.15 Uhr Resistance Fighters Die globale Antibiotikakrise Durch antibiotikaresistente Keime hervorgerufene Krankheiten drohen weltweit zur Todesursache Nummer eins zu werden. Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche nach Gründen und Lösungen für die Krise und zeigt die globalen Zusammenhänge, die zu einer immer ...

