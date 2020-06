Zum Inhalt dieser Ausgabe | Moskau warnt Kriegsbündnis Russland hat »Grundlagen der nuklearen Abschreckungspolitik« veröffentlicht. Anpassung an NATO-Aufrüstung in Osteuropa Reinhard Lauterbach Der Präsidialerlass vom 2. Juni trägt den etwas umständlichen Titel »Grundlagen der staatlichen Politik auf dem Gebiet der nuklearen Abschreckung«. Passend zum Beginn der Rüstungskontrollgespräche mit den USA in Wien legt er in etwa 20 Punkten dar, unter welchen Bedingungen Russland sein Nukleararsenal einsetzen könnte. Nützlich für die potentiell andere Seite, dies vor einer Eskalation zu bedenken. Erster Grundsatz ist der »ausschließlich der Abschreckung dienende« Charakter der russischen Atomwaffen, »deren Einsatz ein äußerster und aufgenötigter Schritt« wäre (Punkt 5); Russland unternehme alle erforderlichen Bemühungen, um die nukleare Bedrohung weltweit zu vermindern und einer Verschärfung der internationalen Beziehungen vorzubeugen. Grundlage des Erlasses seien neben der russischen Verfassung die »allgemein anerkannten Prinzipien des internationalen Rechts« und die »internationalen Verträge Russlands auf dem Gebiet der Verteidigung und Rüstungskontr...

Artikel-Länge: 4736 Zeichen

