Zweite Phase

Die Geschichte der modernen Revolutionen seit der englischen Revolution im 17. Jahrhundert zeigt, dass Revolutionen bestimmte Phasen durchlaufen: solche der mobilisierenden Kämpfe, der Teilerfolge, der (scheinbaren) Stabilisierung, der Gegenrevolution und des neuen Anlaufs. Manchmal sind es sogar zwei parallele Revolutionen, die völlig unterschiedlichen Abläufen folgen und bei denen andere revolutionäre Akteure das Geschehen bestimmen.

Die Frage, ob es sich bei den revolutionären und von der Rätebewegung bestimmten Kämpfen im Frühjahr 1919, die vor allem im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland, in Bayern und im Berliner Raum um Sozialisierung, Demilitarisierung und Rätedemokratie geführt wurden, um eine »zweite Revolution« handelt, ist deshalb durchaus von wissenschaftlicher Relevanz. Am 9. März 2019, hundert Jahre nach dem blutig niedergeschlagenen Generalstreik in Berlin, fand im dortigen Rathaus Lichtenberg eine wissenschaftliche Tagung statt, die vom Muse...