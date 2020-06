Trumps Update

Nach einer Phase eskalierender militärischer Feindseligkeiten und einer ungezügelten Drohungs- und Vernichtungsrhetorik in seinem ersten Amtsjahr – »North Korea will be met with fire and fury and frankly power, the likes of which this world has never seen before«¹ – irritiert US-Präsident Donald Trump die Welt und erschreckt insbesondere das außenpolitische Establishment der USA mit einer neuartigen Friedens- und Verständigungsdiplomatie und der Demonstration ausnehmend guter menschlicher Beziehungen zum Führer der traditionellen nordostasiatischen Feindnation – »I was really being tough – and so was he. And we would go back and forth. And then we fell in love, okay?«² –, worin die Kritiker seiner Linie mindestens einen Fall von Trumps erratischer außenpolitischer Art, mehrheitlich aber so etwas wie strategischen Hochverrat entdeckten.

Zu ihren Befürchtungen haben die Vertreter der traditionellen US-amerikanischen Erzfeindschaft gegenüber der Demokratisch...