Die FPÖ am Viktor-Adler-Markt

Herr Groll und der Dozent hatten sich am Viktor-Adler-Markt in Wiens größtem Bezirk Favoriten eingefunden. Sie wollten vier Monate vor den Wiener Gemeinderatswahlen den Reden der neuen FPÖ-Führung lauschen. Als Soziologe interessierte sich der Dozent vor allem für das Publikum. Herr Groll wiederum wollte sehen, ob die vor nicht langer Zeit noch 35 Prozent starke Partei, die Mitte Juni in den Umfragen bei 15 Prozent lag, wieder Fuß fasste. Insbesondere galt sein Augenmerk der Frage, inwieweit die Coronakrise bei den Kernschichten der FPÖ zu einer Radikalisierung geführt habe.

»Seltsam, dass der Viktor-Adler-Markt im Herzen des ›Roten Wiens‹ seit vierzig Jahren zum Aufmarschgebiet der Rechten geworden ist«, meinte der Dozent.

»Eine alte Taktik der Nazis«, bemerkte Groll. »Wer sich dauerhaft im Zentrum des Gegners breitmachen kann, dem winkt eine braune oder blaue Zukunft. Der ursprünglich nach Prinz Eugen benannte Platz trug in der Nazizeit den Namen des Be...